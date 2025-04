“Grandi numeri": Lorenzo Marangoni protagonista al Museo Borgogna

Officina Anacoleti e Museo Borgogna uniscono le forze per dar vita nelle sale di via Antonio Borgogna a Vercelli, venerdì 11 aprile alle ore 21, a un evento che mescola arte, parole e risate in una serata fuori dagli schemi. Una collaborazione che rinnova il desiderio comune di aprire spazi culturali alla sperimentazione e alla contaminazione tra linguaggi, in un dialogo sempre più vivo tra teatro e museo, tra palco e pubblico. In scena Lorenzo Maragoni con "Grandi numeri": uno spettacolo ironico, poetico e interattivo che fonde stand-up comedy, poetry slam e sondaggi live. Un vero e proprio viaggio collettivo tra gusti, playlist, sogni e tic quotidiani.

Un mix esplosivo capace di farci ridere, riflettere e — perché no — ritrovarci, nei grandi numeri e nelle piccole storie che ci accomunano. “Grandi Numeri” è un esperimento scenico partecipativo e spiazzante che mescola stand-up comedy, poetry slam e interazione diretta con il pubblico. Firmato e interpretato da Lorenzo Maragoni – poeta performativo e campione mondiale di poetry slam nel 2022, ma anche laureato in statistica – lo spettacolo invita gli spettatori a riflettere, con ironia e profondità, su chi siamo davvero nell’era dei big data e degli algoritmi. In un mondo in cui ogni nostra abitudine viene registrata, analizzata e convertita in dati, Maragoni ci accompagna in un viaggio originale e coinvolgente, in cui il pubblico non è solo spettatore, ma protagonista attivo: chiamato a rispondere a domande, condividere gusti musicali, ricordi, numeri, preferenze. Ogni replica è diversa, irripetibile, perché fondata sulla relazione viva tra chi sta sul palco e chi è in sala.

Attraverso sondaggi live, canzoni suonate all’ukulele, monologhi poetici e momenti esilaranti di dialogo collettivo, lo spettacolo costruisce una sorta di radiografia emotiva della nostra società: dalle generazioni a confronto (Boomers, Millennials, Gen Z) fino al ritratto surreale della “persona media”, emblema del nostro tempo iperprofilato. Cosa succede quando ci definiamo solo attraverso le statistiche? Se internet ci conosce meglio di noi, cosa resta del mistero dell’identità? Maragoni affronta domande complesse con uno stile brillante e accessibile, capace di far ridere e pensare allo stesso tempo, lasciando spazio alla poesia e a quel margine di imprevedibilità che ci rende ancora umani. “Grandi Numeri” è un evento che sfugge alle etichette e si muove con leggerezza tra teatro, analisi sociale e confessione poetica. Un’occasione imperdibile per guardarsi negli occhi, fuori dagli schermi e dalle bolle digitali, e riscoprire il valore autentico dell’incontro.

Biglietto unico 20 euro: prenotazioni attraverso https://www.anacoleti.org/prenotazione-spettacoli/ spettacoli@anacoleti.org; 335.5750907 oppure biglietteria@museoborgogna.it; 389.2116858.