Confienza: accoltella la moglie 66enne e si toglie la vita sparandosi con un fucile

I cadaveri di un uomo e una donna, marito e moglie di 68 e 66 anni, sono stati trovati nel pomeriggio di martedì 8 aprile in una casa di vicolo Castellazzo a Confienza, al confine tra la Lomellina e il Novarese, nei pressi della chiesa parrocchiale.

Presumibilmente si tratterebbe di un omicidio-suicidio stando alle prime ipotesi formulate dagli inquirenti.

I carabinieri della compagnia di Vigevano sono al lavoro sul luogo del ritrovamento per i rilievi del caso.

Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo abbia ucciso la moglie in cucina con un coltello, successivamente sarebbe uscito all'esterno dell'abitazione per togliersi la vita con un fucile da caccia, che è stato trovato accanto al corpo all'interno di un box situato nel cortile. L’arma, calibro 12, era regolarmente detenuta dall’uomo.

Resta da chiarire quando la tragedia famigliare si sia consumata. I vicini non vedevano da alcuni giorni la coppia di coniugi.

A trovare i corpi dei due congiunti nel pomeriggio è stata la moglie del figlio della coppia, che non viveva con loro. La donna in possesso delle chiavi di casa non sentendo i suoceri dalla mattina, è andata a casa e li ha trovati privi di vita.