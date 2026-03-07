La Pro cade in casa con il Cittadella: la striscia negativa continua

La legge di Murphy applicata al calcio colpisce la Pro Vercelli: ovvero se una squadra attraversa un momento negativo, questo proseguirà ben oltre i propri demeriti (o i meriti degli avversari). Così la Pro Vercelli esce sconfitta 0-2 al Piola dal Cittadella che capitalizza al meglio e in maniera un po' fortunosa l'autogol clamoroso di Iotti a metà ripresa. Ma è chiaro, che gli autogol spesso arrivano quando la squadra oltre a non essere tranquilla, non vive certo il suo momento psico-fisico migliore. Un episodio che ha cambiato le coordinate di un match che, fino a quel momento, sembrava incanalarsi sul filo dell'equilibrio e aveva visto la Pro più volte pericolosa nei sedici metri avversari. Sotto di un gol la Pro è crollata, a livello morale e i veneti ne hanno approfittato per siglare il raddoppio e vivere senza eccessivi patemi l'ultima fase del match.

Pro che dopo tre sconfitte sul crinale tra zona playoff e finale di una stagione, seppur positiva rispetto alle ultime, all'insegna della tranquillità visto l'ampio distacco dall'eventuale zona pericolosa. Cittadella che, a meno di colpi di scena, è già certa della post season ma che prova a migliorare la propria posizione (nel mirino il terzo posto del Trento). Secondo turno di squalifica per El Botuathaqui, a centrocampo spazio per Huiberts, l'altra novità riguarda Del Favero tra pali al posto di Livieri. Pro in bianco, Cittadella in un'incomprensibile tenuta blu.

Inizio un po' a rilento. Squadre che si studiano ma non affondano. 16' si fa vedere il Cittadella; testa di Carelli, palla sul fondo. 21': primo squillo della Pro: ed è subito un pericoloso per i patavini; Iotti da fuori: Saro è bravo a neutralizzare la conclusione; Piran sulla ribattuta ma Saro blocca. Buon momento dei bianchi. 23' Furno dalla sinistra per la testa di Akpa Akpro: palla alta di poco. 30': Si rivede il Cittadella: Anastasia servito al limite spedisce oltre la traversa: brividi per la Pro. Altra fase di stanca del match: qualche guizzo di Akpa Akpro, fermato spesso con le cattive dalla difesa granata senza però che l'arbitro estragga qualche cartellino. Si riparte senza cambi. 3'. Primo giallo del match per Huiberts. Problemi per Furno, costretto al cambio. Al suo posto Carosso. 9': Occasione per la Pro: Iotti pennella in area un delizioso cross per Comi che, seppur da posizione defilata colpisce di testa: palla non lontana dalla porta. Giallo per D'Alessio. 14' Pro vicinissima al vantaggio: Saro incerto nel disimpegno innesca Burruano la cui conclusione è respinta dal portiere granata: palla che arriva a Sow a centro area, ma ancora Saro si supera e salva il risultato; Huiberts ci prova dal limite: alto. Ultima azione per l'olandese, sostituito 21': clamoroso autogol della Pro Vercelli. Anastasia centra dalla sinistra, in area bianca Iotti solo e senza alcuna pressione degli avanti avversari, incredibilmente colpisce male la sfera che s'infila alle spalle di Del Favero: 0-1. Una beffa. Pro sotto e costretta ancora a inseguire. 25': Bunino al volo sfiora il raddoppio: palla a lato di poco. Pro che deve riordinare in fretta le idee per provare a restare nel match. Ora il Cittadella sembra padrone del campo. 27': ancora Bunino con un tiro a giro mette i brividi a Del Favero: altra conclusione fuori d'un nulla. 32': raddoppio del Cittadella: angolo dalla destra: Redolfi stacca di testa e infila del Favero 0-2. Al Piola, per i bianchi, scende la notte. 35': Pro vicina al gol: Carosso di testa: Saro si supera e toglie il pallone dall'angolino. 38': Sow in area: palla rimpallata. Ora la Pro sembra (ri)prendere coraggio anche se il Cittadella con Bunino, sfiora il tris in contropiede: palla deviata in angolo. Intanto i bianchi chiedono l'Fvs per un possibile mani nell'area del Cittadella. Nulla di fatto. 37': Dalla bandierina mischia nell'area bianca: ci prova Barberis ma la difesa della Pro evita lo 0-3. 44' Iotti dal limite: palla abbondantemente a lato. Ultimi cambi per Santoni: squadra un po' sbilanciata in avanti ma, i giochi sembrano virtualmente fatti. 5' di recupero. Finisce 2-0 per il Cittadella: Pro al quarto ko consecutivo che dovrà rivedere i propri obiettivi per il finale di stagione.



PRO VERCELLI (4-3-3): Del Favero; Piran (44' st Perotti), Marchetti, Coccolo, Furno (5' st Carosso); Huiberts (19' st Boufandar), Iotti, Burruano (44' st Rutigliano); Akpa Akpro, Comi, A. Sow.

In panchina: Rosin, Livieri, Mallahi, Ronchi, Pino, Zacchera, Clemente, Satriano, Regonesi.

Allenatore: Santoni.



CITTADELLA (3-5-2): Saro; D’Alessio, Redolfi (33' st Gatti), Zilio; Perretta (19' st Salvi), Amatucci, Barberis, Anastasia, Rizza (33' st Crialese); Rabbi (42' st Diaw) , Castelli (19' st Bunino).

In panchina: Maniero, Scquizzato, Casolari, Ghezzi, Gobbato, Ihnatov.

Allenatore: Iori.

ARBITRO: Galiffi di Alghero

RETI: st 21' Iotti autogol, 32' Redolfi

NOTE: pomeriggio fresco. Ammoniti: Huiberts, D'Alessio, A. Sow. Calci d'angolo: 0-4 per il Cittadella. Recupero: 0' 5.