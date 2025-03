«Sicurezza e prevenzione incendi, tema fondamentale per i tecnici e anche per chi svolge una progettazione architettonica»

Nella splendida cornice del Teatro Civico di Vercelli, martedì 4 marzo, si è tenuto l’incontro denominato

“Resistenza al fuoco strutturale e protettivi antincendio: valutazioni tecniche/pratiche e il caso del collasso

delle Torri Gemelle di New York”. Il seminario, che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti, è stato

organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C di Vercelli in collaborazione con il Comune di Vercelli e con

PrevenzioneIncendItalia. Ha inoltre avuto il patrocinio del Collegio dei Geometri di Vercelli, dell’Ordine dei Periti

industriali di Biella e Vercelli e dell’Ordine degli Architetti di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Relatori della

giornata sono stati il Comandante dei Vigili del Fuoco di Vercelli Ing. Claudio Giacalone, il quale è intervenuto

sulla “Strategia di resistenza al fuoco secondo il Codice di prevenzione incendi: il Capitolo S.2” e il dottor Marco

Antonelli, il quale ha parlato di protettivi antincendio. A sua cura anche lo storytelling del caso delle Torri

Gemelle.

Ad aprire il convegno - con un ringraziamento rivolto a tutti gli enti e ai relatore - e a illustrare il programma della

giornata è stato Davide Lovati di PrevenzioneincendItalia. In seguito, ha preso la parola il presidente dell’Ordine

degli Architetti Marina Martinotti: “Lavorare in squadra, come per l’organizzazione di questo incontro, porta degli

importanti risultati – ha dichiarato – Il tema della sicurezza e della prevenzione incendi è fondamentale sia per i

tecnici che se ne occupano nello specifico, ma anche per tutti coloro che svolgono una qualsiasi progettazione

architettonica. Questo incontro credo che lascerà un segno”. Il sindaco di Vercelli Roberto Scheda ha evidenziato

il ruolo attivo dell’Ordine e ha ribadito quanto sia importante la presenza a Teatro di professionisti provenienti da

molte aree del Piemonte. In merito alla giornata con approfondimento sullo specifico caso delle Torri Gemelle ha

ricordato che “sono passati 24 anni dall’immane tragedia dell’11 settembre dove persero la vita 2974 persone, fra

cui 39 italiani e 343 vigili del fuoco”. Il Sindaco ha inoltre parlato del ruolo essenziale dei vigili del fuoco in Italia, i

quali molte volte donano la vita per salvarne altre.

L’incontro era aperto al pubblico, poiché la prevenzione è un tema fondamentale per tutta la cittadinanza.