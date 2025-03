Consiglio provinciale, ingresso di Maria Cristina Patrosso

Martedì 4 si è tenuto il Consiglio Provinciale di Vercelli, durante il quale si è insediata la neo consigliera provinciale Maria Cristina Patrosso, vice segretaria provinciale di Forza Italia. Già sindaco di Postua, la dottoressa Patrosso è stata consigliere provinciale nel precedente mandato. «Ha svolto il proprio incarico con serietà, competenza e dedizione per il bene del territorio - rileva Antonio Prencipe, segretario provinciale di Forza Italia -. Con il suo ingresso in Consiglio provinciale, Forza Italia conterà così su due consiglieri a supporto del presidente Gilardino. Forte della sua esperienza, siamo sicuri che darà un contributo importante e decisivo per il bene del proprio territorio. A Maria Cristina Patrosso l'augurio di buon lavoro a nome di tutta Forza Italia».

Patrosso subentra a Massimo Camandona, sindaco di San Giacomo Vercellese, morto improvvisamente lo scorso 9 febbraio.