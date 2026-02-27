Pagelle della Pro battuta dalla Giana

Livieri: Sbroglia qualche situazione pericolosa, sul gol viene bruciato dal guizzo di Samele: 6-
Piran: si fa vedere come sempre anche in fase d'impostazione. Cala un po' alla distanza 6- (36' st Satriano: ha poco più di un quarto d'ora per mettersi in luce. Ma la partita a quel punto era virtualmente chiusa 5.5)
Clemente: gara ordinata, peccato si faccia anticipare da Samele nell'episodio che decide il match: 5.5
Coccolo: fa il suo in difesa e cerca fortuna nell'area lombarda, costringendo Zenti alla parata più difficile dalla serata: 6.5
Furno: gara di sacrificio soprattutto quando la Pro rimane in dieci: 6+
El Bouchataoui: un'entrata scomposta rovina la sua prestazione e costringe la squadra in dieci per oltre un'ora 5
Iotti: anche se non brilla come in altri match ha sempre in canna il colpo decisivo: stavolta però alla scadere Zenti gli nega la gioia del pareggio: 6.5
Burruano: contrariamente al solito, gara con pochi squilli. Anche lui patisce l'atteggiamento della squadra in inferiorità numerica 5.5 (42' st Pino sv)
Akpa Akpro: pochi spunti e qualche nervosismo di troppo: 5.5
Comi: serata incolore, non trova modo di mettersi in luce 6- (29' st Boufandar: si fa subito vedere con un colpo di testa fuori d'un soffio. Sempre propositivo: una delle note più liete della serata 6+)
A. Sow: Subito ammonito s'innervosisce rischiando anche un doppio giallo. Ha pochi spazi per rendersi pericoloso 5.5 (36' st Perotti: da rivedere in altre partite: sv).