L'Ufficio del Lavoro trasloca all'ex ospedale

Sono in arrivo 880 mila euro per ristrutturare il primo piano dell’ex ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia e renderlo adeguato ad ospitare l’Ufficio Provinciale del Lavoro, attualmente ubicato in locali di proprietà del Comune, al Lingottino.

«Nei mesi scorsi – spiega il sindaco, Fabrizio Bonaccio – l’Ufficio Provinciale del Lavoro ha contattato il Comune chiedendo la disponibilità di spazi più ampi degli attuali, visto che il numero dei loro addetti è aumentato nel corso degli anni. Non avendo disponibilità di locali pronti all’uso, abbiamo proposto il primo piano dell’ex ospedale, in piazzale Lora, la cui metratura è perfetta per le loro esigenze, ma che richiedono una ristrutturazione prima di poter essere utilizzati».

La proposta del Comune è stata seguita da numerosi colloqui e dal sopralluogo da parte dei loro tecnici e del direttore regionale dell’Agenzia Piemonte Lavoro: «Gli spazi sono risultati adeguati – spiega ancora il sindaco – ci hanno inviato un protocollo d’intesa, che noi abbiamo approvato in Giunta, e ci hanno riconosciuto un finanziamento di 800mila euro che rientra nel PNRR e, come tale, prevede che i lavori siano completati entro il 30 giugno 2026».

Si aggiunge quindi un nuovo tassello nel recupero del grande stabile che ospitava l’ospedale Santi Pietro e Paolo, al cui interno hanno già trovato posto gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps al pian terreno, oltre al nuovo centro cottura negli spazi un tempo destinati al Pronto Soccorso.

«Il nostro obiettivo è che a Borgosesia tutti i valsesiani possono trovare i servizi fondamentali di cui hanno bisogno, senza dover scendere fino a Vercelli – aggiunge Bonaccio – lavoriamo quindi non solo per i nostri cittadini, ma per tutto il territorio: siamo la seconda città della provincia di Vercelli, e ci impegniamo per essere un punto di riferimento per tutti i cittadini della valle. Con questa operazione centriamo dunque un duplice, importante obiettivo – conclude Bonaccio - conservare e implementare i servizi alla popolazione e dare nuova vita ad uno stabile che rischiava il degrado. Un altro capitolo del nostro programma che si realizza».