Violenza domestica, sei ammonimenti del Questore

Sei provvedimenti di ammonimento del Questore, nei primi due mesi del 2025, per contrastare il fenomeno della violenza domestica e tutelare le vittime prima che la situazione diventi più grave, anche in assenza di denuncia da parte della vittima. I sei destinatari della misura si sono resi responsabili di condotte vessatorie, violenze fisiche e psicologiche nei confronti delle proprie compagne o mogli o fidanzate, condotte in molti casi proseguite anche dopo la fine della relazione affettiva. Il provvedimento, talora, è stato disposto d’ufficio, anche senza la richiesta della persona offesa, sulla base della segnalazione di persone che, a vario titolo, avevano avuto notizia di questi fatti.

L'ammonimento il Questore serve a intimare agli autori di cessare immediatamente ogni condotta di violenza domestica nei confronti delle vittime e invita i maltrattanti, all’atto della notifica, a partecipare a un percorso integrato di recupero, che si svolge in centri convenzionati specializzati, finalizzato a comprendere il disvalore penale delle azioni commesse. In caso di violazione dell’ammonimento del Questore i destinatari vengono denunciati d’ufficio, con una aggravamento delle pene previste per i reati.