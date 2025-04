La Avogadro Band trionfa a Omegna

Con un punteggio di 98 su 100 la Avogadro Band ha ottenuto il primo premio, domenica 6 aprile a Casale Corte Cerro (Omegna), alla XXI edizione del Concorso “Insieme per suonare cantare danzare recitare”, sezione musica. Il prestigioso concorso è organizzato dall’Associazione Culturale “Arte”, con il patrocinio del ministero dell’Istruzione e del Merito, della Regione Piemonte, della Provincia del Verbano Cusio Ossola, del Municipio I – Roma Capitale. È riservato alle scuole pubbliche statali, private e paritarie di ogni ordine e grado, scuole ad indirizzo musicale, scuole private di musica e di danza, compagnie teatrali e coreutiche, associazioni, licei musicali, scuole di alta formazione, conservatori, gruppi musicali, accademie, bande e cori.

La medaglia d’oro e la coppa ricevuti dall’Avogadro Band coronano un sogno e un cammino che i giovani musicisti hanno fatto insieme, con confronto costruttivo, arricchendosi personalmente.

La Avogadro Band si è formata spontaneamente a scuola un anno e mezzo fa, sotto l’impulso di Elena Fossale, docente di religione al Liceo. Ragazzi e ragazze si sono incontrati per la prima volta per sottolineare in musica la visita a scuola dell’Arcivescovo Marco Arnolfo. Da allora il desiderio di fare musica insieme non è mai cessato: sotto la guida della professoressa Fossale, che li ha accompagnati a gareggiare, incoraggiati dalla dirigente scolastica, Rossella Talice, apprezzata cantante lirica, non si sono più fermati; da quel momento hanno alternato prove e concerti, sottolineando momenti importanti per il Liceo Scientifico e la città.

Attualmente la Band è composta da diciassette elementi: violino, sax, tromba, clarinetto, batteria, chitarra, tastiere, flauto traverse e tre voci. A Omegna erano presenti solo tredici elementi a misurarsi tra le più di 50 esibizioni che si sono succedute.

In mezzo agli impegni scolastici di fine anno, la Avogadro Band ha in agenda due appuntamenti: il 30 maggio si esibirà in Seminario per la Giornata della Speranza e il 5 giugno per il concerto di fine anno nel cortile del Liceo.