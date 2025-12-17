Festa di Natale alla Casa del Clero con i piccoli alunni del Sacro Cuore - FOTO

Riceviamo e pubblichiamo.

Una mattinata speciale, di quelle che lasciano il segno nel cuore, quella vissuta lunedì 15 dicembre dai bimbi della scuola dell’infanzia e della sezione primavera del Sacro Cuore, protagonisti di un incontro carico di emozioni e significato presso la Casa del Clero Don Secondo Pollo. Ben 51 bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno portato il Natale tra gli anziani della struttura, regalando sorrisi, abbracci e un messaggio potente: l’importanza del legame tra le generazioni. I piccoli hanno donato agli ospiti regalini realizzati con le loro mani, frutto di impegno, creatività e affetto. Un gesto semplice, ma ricco di valore, che ha illuminato e commosso gli sguardi degli anziani e riempito l’ambiente di calore umano.

La sorpresa più bella è stata lo scambio reciproco: anche gli anziani, con grande tenerezza, hanno preparato un dono per i bambini, a testimonianza di un incontro autentico, fatto di cura e attenzione reciproca. Un vero dialogo tra età diverse, capace di superare il tempo. La mattinata è proseguita con una merenda condivisa, un momento di convivialità che ha unito grandi e piccoli attorno allo stesso tavolo, e si è conclusa con il canto di due canzoni natalizie, intonate dai bambini e dalle loro insegnanti con entusiasmo ed emozione.

Le loro voci hanno riempito la RSA di gioia, commuovendo ospiti e operatori. E’ stato un momento intenso, che ha messo in luce il valore educativo di esperienze come questa: insegnare ai bambini il rispetto, la gratitudine e l’importanza dei nonni e degli anziani, custodi di storie, memoria e affetto. Un Natale vissuto nel modo più autentico possibile, fatto di incontri veri, di mani che si stringono e di cuori che si riconoscono. La scuola dell’infanzia Sacro Cuore è orgogliosa di promuovere iniziative che vanno oltre le mura dell’aula, perché è anche così che si cresce: imparando fin da piccoli che la felicità più grande nasce dal donare.