Auto a fuoco dopo un frontale - foto

Auto a fuoco dopo un frontale, avvenuto poco dopo le 20,30 di lunedì 27 gennaio, sulla Sp 299 della Valsesia, nel territorio di Balmuccia.

A seguito di uno scontro frontale che ha coinvolto più vetture e sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine, uno dei mezzi ha preso fuoco: per i soccorsi è stato necessario l'intervento della squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo che si è occupata dell'estinzione del rogo e della messa in sicurezza dell'auto e della zona interessata dall'incidente.

Una persona, ferita in seguito all'incidente, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, mentre i Carabinieri si sono occupati degli accertamenti in ordine a dinamica e responsabilità.