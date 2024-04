Dossena: «I ragazzi non meritano di essere fischiati. Iotti è l'immagine di questa Pro»

«Una buona prestazione. Una cosa che non mi è piaciuta è stato dopo che siamo andati sotto in gol. La partita era tutta da giocare, ma non c'è stato incitamento. I ragazzi, che i tre punti li volevano, hanno bisogno di essere sostenuti, soprattutto quando ci sono momenti di difficoltà. Le critiche aumentano la pressione e i ragazzi si sentono schiacciati verso il basso... Fischiare la propria squadra è come darsi uno schiaffo» dice mister Dossena al termine di Pro Vercelli-Albinoleffe.

Sulla partita. «Ho visto spirito di sacrificio, ho visto le punte pressare i loro difensori, ho visto tre quattro palloni recuperati nell'area avversaria: insomma, come avevo detto prima della gara, l'Albinoleffe, tra le squadra che dovevamo affrontrare, era la più ostica.»

Sul gol di Iotti: «Ci tenevo, è quello che più rispecchia il nostro spirito... ma oggi hanno fatto bene anche Contaldo e Rutigliano, bene anche Maggio e Mustacchio in fase difensiva, e bene Parodi e Camigliano che hanno tenuto a freno due clienti difficili come Zomna e Longo».

Sulla gara con il Trento: «Quello che qualche tifosoi ci ha detto, e cioè che dobbiamo andare a lavorare, lo faremo... dopo un giorno di riposo. Andremo a Trento per fare bene, poi se loro vinceranno andremo a stringergli le mani.»

«Da quando ho ridotti i carichi di lavoro, e quindi mi assumo le mie responsabilità, abbiamo ricominciato a fare bene, dalla partita di Novara in poi ho visto i ragazzi più brillanti. Oggi avevano voglia di vincere, e aver voglia di vincere è importante, perché ti carica; discorso diverso è il dover vincere a tutti i costi, che non è cosa facile» dice ancora.

La conclusione: «Mancano tre partite e poi ci saranno i play off: spero di riuscire a dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi».

Matteo Maggio, al suo decimo gol.

«Dopo il brutto pareggio di Alessandria ci voleva questa vittoria che dà morale.»