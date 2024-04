Dossena: «A Verona è una finale, noi comunque non giocheremo per il pari»

A Verona, una partita che è come una finale. «Infatti – dice mister Andrea Dossena - giocheremo in un campo difficile, stretto, contro una squadra con giocatori esperti, io voglio comunque una Pro Vercelli che attacchi e che domini. L'ho chiesto ai ragazzi, ma lo vogliono anche loro».

La Pro Vercelli, insomma, non giocherà per il pari. «Non è nel noistro dna» dice Dossena, che ricorda il derby, a Novara: «In 7 minuti eravamo sotto di 2 gol con 0 possesso palla».

«Nelle ultime 6 giornate – dice ancora – abbiamo conquistato 11 punti e, se si esclude il secondo tempo con l'Alessandria, io di questo cammino soddisfatto».

Ma a Verona, oltre al secondo portieri Mastrantonio, la Pro Vercelli dovrà fare a meno del suo miglior difensore centrale, Camigliano infatti è “fuori uso” e lo sarà anche negli eventuale play off, per uno stiramento, così come dovrà fare a meno del suo centrocampista più talentuoso, Haoudi, inutilizzabile per una quindicina di giorni causa uno strappo.

«Ma posso contare su Contaldo, che è in continua crescita. In campo dà l'anima ed è sempre attento, concentrato» dice Dossena.

La concentrazione, già.

«Nelle ultime gare ho visto che i ragazzi lo erano. Non erano concentrati solo i due tre giocatori vicino alla palla, ma lo erano tutti, e questo per me è un buon segnale.»