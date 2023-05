Pro Vercelli Scherma: prestigioso oro agli Italiani master

La Pro Vercelli vince a Cagliari i Campionati Italiani Master di spada femminile categoria A con Federica Ariaudo, Diana Bertinetti e Chiara Callari. La squadra vercellese, in finale, ha superato la Pro Patria Et Libertate Busto Arsizio (Cristina Buffoni, Giorgia Dozio, Marina Frasson, Laura Puricelli). Una bella soddisfazione per il team vercellese che nella seconda giornata di gara porta a casa titolo e medaglia d'oro.

Il Club Scherma Koala (Fabrizia Alessandrini, Caterina Franchi, Paola Lanza, Cecilia Salvioli) ha vinto il bronzo dopo aver superato nella finale per il 3° posto il Trieste Penta Scherma (Donatella Cavo, Silvia Rossi, Marta Terzani).

Nel corso dellai seconda giornata di gare dei Campionati Italiani Master 2023 di Cagliari. Sono stati assegnati i titoli di tre prove individuali di spada maschile e quelli del fioretto a squadre maschile e femminile così come quelle della spada femminile categorie A e B.