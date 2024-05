Under 14 della PFV: una sconfitta "accettabile"

CAMPIONATO UNDER 14 –

2^ fase – Girone di qualificazione alle finali per il titolo regionale

2^ giornata di ritorno

Martedì 14 maggio 2024– a Moncalieri– Pal. Sc. Media – Str. Del Bossolo 25 – ore19,00

Libertas Moncalieri “gialla” - Pallacanestro Femminile Vercelli 58-28

(Parziali: 14-6; 31-15; 50-20; 58-28)

Tabellino PFV: Stile 8; Balzaretti 8; Turcas; Pavia; Ferraris; Bari 4; Lahmidi 6; Monaco; Alilou 2; Oppezzo; Triberti; Sadmi.

All.re: Gianfranco Anastasio

Nella seconda giornata del girone per il titolo regionale, la formazione Under 14 della PFV è andata a fare visita alla Libertas Moncalieri, squadra “gialla”, in un turno infrasettimanale benedetto da tutti gli addetti ai lavori come si può intuire, ed è tornata sconfitta per 58-28.

Stante la netta disparità di forze in campo, il risultato deve essere accolto, se non proprio come positivo, quantomeno come un risultato accettabile.

L’incontro è iniziato con le padrone di casa che mettevano in campo la solita difesa pressante che ha spesso messo in crisi le giovani della PFV, le quali infatti trovavano molta difficoltà ad andare a canestro, chiudendo il primo periodo sul 14.6 per casa.

Nel secondo quarto stessa storia: le vercellesi mettevano a segno solo sette punti, senza peraltro compensare in difesa, e la partita si chiudeva a metà tempo sul 31-15.

Anche il terzo periodo andava secondo copione ed il divario nel punteggio, al 30’, era di 50-20.

Nel quarto conclusivo. Moncalieri tirava i remi in barca e vi era il massimo equilibrio (8-8 il parziale) tra le due squadre, ma ovviamente il risultato non cambiava.

Nell’occasione la squadra vercellese è stata guidata in panchina da Gianfranco Anastasio, stante la squalifica di coach Davide Simone.

Le giovanissime Under 14 saranno nuovamente in campo domenica 19 maggio alle 15,15 al Palapiacco contro Gators Savigliano.