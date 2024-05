PFV Under 19: seconda vittoria con la Libertas Moncalieri

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

SETTORE GIOVANILE

UNDER 19

Torneo amichevole post season organizzato da Pink Basket Torino

2^ giornata

Vercelli – Palestra Sc. Media Pertini – C.so Tanaro 3

Giovedì 16.5.2024 ore 20.30

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – Libertas Monvcalieri 53-33

(Parziali: 11- 4; 19-11; 36-23; 53-33

Tabellino PFV: Chillini 16; Francese A.12; Barbero 6; Francese E.; Prinetti 2; Roggero 2;

Carrozza 4; Dykrane 2; Cavalli, Nicosia; Dipace 9; Tagliabue. – Allenatore: Gianfranco Anastasio

Nella seconda giornata del torneo post campionato a livello Under 19, organizzato da Pink Basket Torino, la PFV ha nuovamente vinto, battendo in casa per 53-33 la Libertas Moncalieri.

Nonostante una prestazione alquanto sottotono – come ha sottolineato coach Anastasio a fine partita - è riuscita ad avere la meglio sulle pari età di Moncalieri, al termine di una gara giocata a ritmi piuttosto blandi, tipici di fine stagione.

La squadra non è riuscita, in sostanza, a ripetere la brillante prestazione di Ivrea, fornita pochi giorni fa, ma ha saputo imporsi ugualmente con merito.

Va comunque sottolineato e salvato l’impegno profuso dalle giocatrici in campo, dopo un avvio costellato di errori (11-4 al 10’): buona infatti è stata la reazione, propiziata dalla buona prova di Chillini (16), con una serie di tiri da tre punti, e soprattutto mettendo in campo una migliore difesa di squadra, che ha consentito di prendere il vantaggio poi mantenuto ed incrementato sino al termine.

A metà gara la PFV si portava infatti a condurre 19-11 e, nel solito “magico” terzo periodo, allungava ancora (36-23) per finire in bellezza con 20 punti di scarto.

Con questo risultato la PFV Carmen Fiori si assicura un accoppiamento migliore nelle final four di domenica 26 maggio a Torino (prima/quarta; seconda/terza).

La prossima ed ultima gara della fase di qualificazione si giocherà, ancora a Vercelli alla palestra della Scuola Pertini in corso Tanaro 3, giovedì 23 maggio 2024 alle ore 19,40.