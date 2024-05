Amatori: brutta partenza nella prima giornata delle finali nazionali di serie B

Inizia nel peggiore dei modi la rincorsa dell’Amatori alla serie A2. I gialloverdi, impegnati ieri pomeriggio, sabato 18 maggio, nella prima giornata delle finali nazionali di serie B, sono stati sconfitti (2-0) dai padroni di casa dell’Hockey Pico. Un match che l’Amatori non ha giocato sui soliti livelli. Troppi errori individuali e troppe occasioni gettate all’aria. I padroni di casa hanno invece capitalizzato al meglio le occasioni avute, mettendo nei guai Tarsia e compagni che oggi, domenica 18 maggio, dovranno compiere una vera e propria impresa per poter sognare la promozione nella categoria superiore. La squadra di Andrea Ortogni dovrà, infatti, vincere entrambe le partite in programma (alle 10 contro il Trissino e alle 17 contro il Valdagno) e sperare anche in una serie di combinazioni. Dunque, ci vorrà un miracolo sportivo. La partita di ieri è scivolata via sugli errori (veramente troppi) dei gialloverdi, che hanno graziato in almeno dieci occasioni il portiere avversario. Sbagliando pure due tiri diretti (Tarsia e Maffè) e un rigore (Bergamin). Amatori che in varie occasioni si è salvato grazie alla super prova di Fabio Erricotra i pali. Il portiere vercellese (MVP del match) ha neutralizzato due tiri diretti, due rigori e almeno quattro occasioni clamorose. Ortogni alla vigilia aveva parlato di “gioco di squadra, collettivo” e dell’importanza di questo primo match. Aspettative naufragate. Il gioco collettivo non si è praticamente mai visto, con una serie ininterrotta di azioni individuali che nulla hanno fruttato. E il ko mette adesso, come scritto in precedenza, l’Amatori con le spalle (quasi) al muro. Sul tabellino dei marcatori finiscono Malagoli, al 14’32”, e Canossa, al 39’39”. Questa mattina, dunque, impegno senza possibilità di appello, contro il Trissino. In caso di vittoria tutto verrà rimandato al match con il Valdagno. Una sconfitta renderebbe il terzo match del tutto ininfluente. Alle 17 di ieri è andato in scena il derby veneto tra Valdagno e Trissino, terminato 5-1 per i primi. La classifica attuale vede, dunque, Valdagno e Hockey Pico con tre punti; Amatori Vercelli e Trissino a zero.

IL TABELLINO

HOCKEY PICO – AMATORI VERCELLI: 2-0 (1-0; 1-0)

HOCKEY PICO: Potenza, Malagoli, Siberiani, Moschetti, Paltrinieri, De Stefano A., Canossa, Mirto, De Stefano G., Gavioli. Allenatore: Ialacci

AMATORI VERCELLI: Errico, Tarsia, Schena, Bergamin, Francazio, Maffè, Bernabè, Martelli, Bosio, Chiavaro. Allenatore: Ortogni

ARBITRI: Rago e Giangregorio

MARCATORI: 14’32” Malagoli (HP); 39’39” Canossa (HP)

FALLI DI SQUADRA: Hockey Pico – 13; Amatori Vercelli – 11

TIRI DIRETTI: Hockey Pico – 2 (0); Amatori Vercelli – 2 (0)

RIGORI: Hockey Pico – 2 (0); Amatori Vercelli – 1 (0)

ESPULSIONI: Potenza (HP – 2’); Siberiani (HP – 2’); Bernabè (AVC – 2’); Francazio (AVC – 2’); Maffè (AVC – 2’)