La Lega: «Si parla di viale Garibaldi grazie alla nostra disponibilità»

Gentile direttore,

Dalla lettura del comunicato stampa, a cura dei gruppi consiliari di Pd, Siamo Vercelli, Voltiamo Pagina e Gruppo misto, sembrerebbe di capire che solo grazie alla richiesta della minoranza il prossimo lunedì 22 maggio dalle ore 17 alle 18 si terrà in Comune una commissione lavori pubblici che avrà tra i punti in discussione anche la progettualità di viale Garibaldi.

Non è proprio del tutto vero.

La richiesta di convocazione della predetta commissione consiliare<wbr></wbr>, proveniente da tre soli componenti, di per sé infatti non sarebbe stata sufficiente, poiché il regolamento attualmente vigente prevede che la suddetta richiesta, affinché possa essere accolta, debba essere presentata da almeno 4 componenti.

In realtà, nonostante dal punto di vista formale in oggetto fosse più adatta ad una richiesta di accesso agli atti che non ad una richiesta di approfondimento in commissione, l’inserimento della questione proposta all’interno dell’ordine del giorno della IV commissione è stato comunque disposto dal suo presidente, Francesco Iacoi, consigliere comunale della Lega, che di concerto con la maggioranza che amministra la città, ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta delle opposizioni, dimostrando ancora una volta sensibilità e attenzione ai temi che stanno a cuore alla cittadinanza.

Nelle sedi istituzionali come le commissioni, peraltro da sempre aperte alla partecipazione dei cittadini, la Lega non si è mai sottratta e mai si sottrarrà al confronto libero e democratico su qualunque argomento attinente al futuro della Città e anzi auspica che anche le opposizioni vogliano contribuire seriamente e senza pregiudizi al miglioramento dei progetti in discussione nell’esclusivo interesse dei vercellesi.