Incetta di piazzamenti per il Myg Cycling Team

Velocisti, scalatori e passisti.

Incetta di piazzamenti nel fine settimana, una stagione a caccia di conferme per il Myg Cycling Team del presidente Stefano Moro.

Ad Osasio 2° posto di categoria per Ugo Cecchetto nella gara in linea valida come prova del Campionato Provinciale di 2a serie.

Omologati Luigi Borgato e Michela Gullino che partiti sabato ed arrivati domenica hanno invece portato a termine “La Mille di Oriani”. 600 km sulle strade dello scrittore Alfredo Oriani che nel 1897 intraprese il viaggio che poi descrisse nel libro “La Bicicletta”.

Domenica, invece, a Cigliano nella gara valida per il Campionato Nazionale Csai Cronometro Individuale 2024 - “Trofeo TD Grissini” sono stati 3 gli atleti del club ad aggiudicarsi la maglia di “Campione Nazionale”: Dario Callegari (cat. M2), Manuel Lucchini (cat. M3) e Nikola Popovic (cat.M1).

Nella stessa giornata, Silvia Grua ha invece agguantato la 3a posizione di categoria (Woman B) alla Cicloscalata Cossila - Oropa, gara valida per il circuito Star Cup, gara organizzato dall’ASPedaleCossatese, dove si è difeso bene anche Simone Giolo in veste di scalatore anche se la sua indole è quella del velocista; e tra le colline e il mare, Granfondo Squali Trek, per il presidente Stefano Moro ed Ezio Cavanna, mentre sotto la Mole alla Granfondo Briko la gara di Salvatore Collodoro e Sergio Castellaro.

MD





In foto: Callegari; Callegari; Borgato e Gullino; Moro e Cavanna