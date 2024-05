PFV: grande prestazione di squadra, obiettivo permanenza in B raggiunto

Campionato di serie B – Girone finale play out

1^ giornata di ritorno

Novara – Pala Don Bosco – C.so Ferrucci 33

Domenica 12 maggio 2024 – ore 18,00

Novara Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 41-59

(Parziali: 17-16; 21-25; 29-41; 41-59)

Tabellino PFV: Bertelegni 2; Bassani 4; Bracco 5; Buffa 9; Deangelis 7; Bouchefra 7; Coralluzzo 8; Gentilini, Leone Sara 6, Acciarino 11, Francese A, Chillini – All.re Gabriele Bendazzi – Assistenti: Andrea Congionti e Davide Simone.

Obiettivo raggiunto: la PFV rimane in serie B, conquistando la matematica certezza con una giornata di anticipo.

Andando a vincere in casa del Novara Basket per 41-59, la squadra vercellese conquista la salvezza in serie B con grande merito, al termine di una partita non certamente bella, ma molto sentita da entrambe le squadre, piuttosto tirata nella prima parte.

Le padrone di casa, infatti, riuscivano a condurre nel primo quarto, che chiudevano in vantaggio 17-16, e mantenevano la contesa in bilico anche nel secondo periodo (inguardabile per scarsità di realizzazioni) in cui, con un parziale di 4-9, le sorti della gara restavano in pratica in equilibrio, chiudendo le squadre a metà gara con un mediocre 21-25, ma con la PFV avanti, però.

Nel solito terzo quarto, c’era lo scossone: la PFV riaggiustava le sue percentuali mentre Novara cominciava a perdere colpi, commettendo svariati errori che consentivano alle ospiti di allungare sino al 29-41 del 30’, sino a raggiungere il +16 dopo 3’ dell’ultimo periodo e mantenere meritoriamente le distanza sino alla fine, senza patemi.

E’ stata una vittoria di squadra, in cui ciascuna giocatrice PFV ha fatto la sua parte e tutte sono state decisive. Se si guarda il tabellino si vedrà che non ci sono stati picchi particolari di punteggi individuali, ma tutte hanno saputo portare quel gruzzolo di punti, rimbalzi, palle recuperate che, messi insieme hanno costruito la vittoria, decisiva per il raggiungimento della salvezza. E questo è quello che si chiedeva alle ragazze in questa gara decisiva, motivo per cui esse meritano un grande plauso per essere riuscite a farlo, ed anche bene e con autorità.

Nonostante la gara fosse molto sentita e la tensione per la posta in palio fosse alta, le ragazze della PFV sono riuscite a far registrare discrete percentuali al tiro (41% da 2; 23% da 3 e 50% ai liberi) catturando ben 38 rimbalzi difensivi contro 10 offensivi. In sostanza hanno disputato una gara giudiziosa ed attenta, come l’importanza della posta in palio richiedeva.

Ora restano da disputare ancora due giornate, e la situazione è la seguente: Area Pro 2020 4 punti con due partite da disputare; PFV 4 punti con una partita da disputare; Novara 0 punti con una partita da disputare. Matematicamente Novara potrà al massimo raggiungere quota 2 (battendo Area) e quindi l’ultimo posto è matematicamente suo, indipendentemente dall’ultimo turno in cui Area Pro 2020 farà visita alla PFV, domenica 18 maggio alle 18,30 al Palapiacco, in cui sarà in palio soltanto il primo posto nel girone play out.

Come era nelle più rosee previsioni in casa PFV.