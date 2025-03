Fuori strada, si ribalta in un campo

Incidente, poco dopo le 16 di venerdì 21 marzo, a Borgo Vercelli, lungo la provinciale 15. Dalle prime informazionin dovrebbe trattarsi di un sinistro autonomo, che ha coinvolto una vettura finita fuori strada e ribaltata su un fianco.

L'unico occuopante, per fortuna, è uscito autonomamente dal mezzo e poi affidato alle cure della Croce Blu per il trasporto all'ospedale dove verranno eseguiti gli accertamenti del caso.

Per la messa in sicurezza del mezzo è stato invece necessario l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli che si è occupata della messa in sicurezza del mezzo.