Addio a Carola Lorio, volto sorridente di Emergency

«Grazie del tuo tempo, della tua intraprendenza e della tua voglia di fare. Ti porteremo sempre con noi». Il gruppo vercellese di Emergency dice addio a Carola Lorio, instancabile volontaria e promotrice di tanti eventi destinati a sostenere le attività della onlus. Vercellese, 71 anni compiuti lo scorso dicembre, Lorio era una delle volontarie storiche del gruppo di Emergency: sempre presente ai banchetti, sempre creativa nell'ideare qualche iniziativa.

Dopo aver studiato alle Magistrali, aveva svolto la propria carriera professionale all'Ispettorato del lavoro, come assistente amministrativo e revisore di società cooperative. A metà degli anni Ottanta aveva recitato nella compagnia Teatroggi. Dopo aver raggiunto la pensione, però, aveva però rispolverato le competenze pedagogiche legate ai suoi studi facendo volontariato nella parrocchia del rione Isola, dove, con un gruppo di ex insegnanti, animava un doposcuola per gli alunni extracomunitari che avessero bisogno di consolidare le proprie conoscenze dell'italiano e delle materie curricolari. Amava viaggiare, andando a conoscere luoghi insoliti e lontani e, nel tempo, era stata più volte impegnata in politica, come consigliera di Circoscrizione per il Pci prima e i Ds poi dal 1984 al 1992 e, alle recenti elezioni comunali era stata candidata nella lista del Partito Democratico a sostegno di Gabriele Bagnasco.

La camera ardente è allestita dalle 15 alle 18 di venerdì alla Casa Funeraria di Caresanablot dove, sabato alle 12, ci sarà una celebrazione laica, di musica, ricordi e condivisione.