Il centrale Iacopo Regonesi nell'organico della Pro Vercelli

Mercato invernale. Dopo il secondo portiere, la Pro Vercelli rinforza il reparto difensivo con un centrale. Ecco il comunicato
La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta le prestazioni sportive di Iacopo Regonesi, difensore centrale classe 2004.
Cresciuto nel prestigioso Settore Giovanile dell’Atalanta, Regonesi ha completato l’intero percorso di formazione con il club bergamasco, arrivando a esordire tra i professionisti nella stagione 2023/24 con la formazione Under 23.
Nel corso della stagione 2024/25 si trasferisce al Renate, per poi passare nel mese di gennaio all’Union Clodiense. Inizia la stagione 2025/26 con il Latina, prima del trasferimento alla Pro Vercelli.
A livello internazionale, Regonesi vanta un importante percorso con le nazionali giovanili italiane, con 44 presenze complessive e la prestigiosa vittoria del Campionato Europeo Under 19 nel 2023, traguardo che testimonia il valore e il potenziale del calciatore.
Difensore centrale strutturato, affidabile e dotato di personalità, Regonesi rappresenta un profilo giovane ma già abituato a contesti competitivi, pronto a mettersi a disposizione della Bianca Casacca.
La F.C. Pro Vercelli 1892 dà il benvenuto a Iacopo Regonesi e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.