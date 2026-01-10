Le pagelle della Pro Vercelli contro l'Albinoleffe

Livieri: Non è chiamato a una parata, ma incassa due gol sui quali non ha troppe colpe: 6-

Piran: Buon inizio, come sempre, poi si smarrisce e va in difficoltà: 5.5

Marchetti: Qualche recupero, un paio di rinvii preziosi, ma anche lui in affanno nei momenti 'caldi' 6-

Coccolo: Come i compagni di reparto, con qualche imprecisione in più in fase d'importazione: 5.5

Carosso: Ci mette l'impegno, ma non basta per incidere: 5.5

Iotti: Dal suo piede partono sempre giocate pericolose; ma nel finale si smarrisce e non riesce a tenere la barra del gioco: 6

Burruano: Non parte male, poi finisce col perdersi come la squadra: 5.5 (42' st Ronchi: dv)

Haoudi: Ancora alla ricerca della miglior condizione. Ha qualche buono spunto e si crea un'occasione che avrebbe potuto sfruttare meglio: 5.5 (Clemente: entra per arginare gli assalti dei seriani: 5.5)

Akpa Akpro: Non ha troppi guizzi. Già ammonito entra in maniera scomposta che, complice il Fvs costa l'espulsione che stravolge il match: 5

Comi: Fa in pieno il proprio dovere segnando il gol che sblocca la partita e confermandosi sempre come il "nemico numero uno" delle difese avversarie: 6+ (23' st Coppola: entra nel momento peggiore e non riesce a far salire la squadra 5.5)

A. Sow: Meno brillante del solito 5.5 (35' st Furno stessi compitidi Clementee stessi risultati 5.5)

Santoni: FIno al doppio giallo di Akpa Akpro la lettura del match è stata giusta. Sarebbe facile sostenere che, appena in 10 avrebbe, dovuto ridisegnare l'assetto della squadra. Di certo per le prossime trasferte qualcosa dovrà inventarsi per cambiare l'inerzia dei match Pro formato export: 5.5