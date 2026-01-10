Albinoleffe - Pro Vercelli 2-1: costa cara l'esplusione di Akpa Akpro

Sconfitta della Pro Vercelli a Zanica: l'Albinoleffe vince 2-1 in rimonta un match tutt'altro che spettacolare che la Pro sembrava controllare ma che, l'espulsione di Akpa Akpro al 15' della ripresa ha completamente stravolto. Pro che non riesce nuovamente a fare punti né, forse, prestazione, lontano dal Piola-Robbiano. Resta il rammarico perché fino al doppio giallo per Akpa la Pro sembra nelle condizioni di sferrare il colpo del ko.

Pro con il classico 4--3-3 con poche novità rispetto al match contro i bustocchi. In porta confermato Livieri con il neo acquisto Del Favero che parte dalla panchina. Bianchi che non vincono in trasferta dal 21 settembre, derby a Novara; da allora solo sconfitte con un unico pareggio l'1-1 di Monza contro l'Inter Under 23. Albinoleffe, difesa piùbattuta del girone, in azzurro, Pro in completo nero. Buon inizio dei lombardi: un calcio d'angolo e un paio di palloni nell'area vercellese. 6' primo cambio: out l'infortunato Baroni dentro Sottini. 8': Replica la Pro: Piran dalla destra serve Comi in area: colpo di testa e palla alta sulla traversa. 12'; angolo per i seriani, Piran sbroglia. Primo quarto d'ora: meglio l'undici di Lopez, almeno a livello di approccio. Pro che sembra registrarsi, mantiene il possesso di palla e si fa vedere nella trequarti avversaria. Ritmi non elevati e pochi sussulti. Ammonito Akpa Akpro. Molta imprecisione su entrambi i fronti. Gara non esaltante. 32': gool di Comi. I muscoli o meglio la testa del capitano: Iotti dalla destra fionda in area: Baldi non esce, Comi svetta su tutti e infila in rete: 0-1. Poi corre ad abbracciare Clemente. Immediata reazione dell'Albino: pallone che staziona vicino ai sedici metri vercellesi ma senza particolari apprensione. 44'; Pro pericolosa in contropiede: Sow lascia sul posto Barba e scatta sulla sinistra, entra in area ma da posizione defilata calcia sull'esterno della rete. Intanto l'Albinoleffe chiede l'Fvs per intervento di Carosso su Lombardi. Nulla di fatto: Carosso era scivolato toccando poi l'avversario. 1' di recupero. Tutti negli spogliatoi: Pro avanti 1-0. Decide Comi che capitalizza l'unica azione pericolosa confezionata dalle due squadre. Albinoleffe generoso ma poco concreto: Pro Vercelli solida e concreta.

Si riparte: 2': dubito un'occasione d'oro per il raddoppio della Pro: Sow dalla sinistra mette in area: la palla filtra dal lato opposto dove Burruano controlla ma da posizione un po' defilata, calcia sull'esterno della rete. 4': Sow al centro, Comi di testa, palla che s'avvia verso il fondo dove Burruano controlla e rimette al centro, ma non trova nessun compagno. 5': spunto di Haoudi che conquista palla, entra in area ma perde il timing per calciare. Buon avvio di ripresa della Pro che ha avuto almeno un paio di potenziali opportunità per blindare lo score. 8': punizione dai venti metri: Iotti in area, nulla di fatto ma bianchi stabilmente in controllo. Attenzione, però, alle ripartenze dell'Albinoleffe. 15': nuovo Fvs per l'Albinoleffe che chiede il rosso per Akpa Akpro, già ammonito: secondo giallo per Akpa e Pro resta in dieci. 20': Agostinelli si libera e serve in area Sali che da buona posizione calcia alto. Pareggio solo rimandato: 21': cross di Garattoni per Sali che di testa stavolta non sbaglia 1-1. Pagata cara l'espulsione di Akpa Akpro. Doppio cambio per Santoni dentro: Clemente e Coppola per Haoudi e Coimi. Pro in dieci che soffre. Pericoli portati da Agostinelli e Barba. La difesa della Pro, comunque, regge contro un Albinoleffe deciso a sfruttare l'uomo in più. 37' Altro pallone pericoloso nell'area bianca. Nulla di fatto. Entra Ronchi: dopo Furno un altro cambio per gestire gli ultimi assalti dell'Albinoleffe. 46': gol dell'Albinoleffe: dal limite De Paoli controlla e scaraventa in rete alle spalle di Livieri: 2-1. La beffa è servita.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Baldi; Barba, Potop, Baroni (6' Sottini 27' st Sciacca); Garattoni, Lombardi (18' st Astrologo), Mandelli (18' st Sorrentino), Agostinelli, Ambrosini; De Paoli, Sali.

In panchina: Facchetti, Carrara, Giannini, Angeloni, Borghi, Simonelli.

All. Lopez.



PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso; Iotti, Burruano (42' st Ronchi), Haoudi (23' st Clemente); Akpa Akpro, Comi (23' st Coppola), A. Sow (35' st Furno).

In panchina: Rosin, Del Favero, El Bouchataoui, Mallahi, Tarantola, O. Sow, Pino, Huiberts, Zacchera.

All. Santoni.



ARBITRO: De Angeli di Milano



RETI: 32' Comi; st 21' Sali, 46' De Paoli



NOTE: pomeriggio freddo. Espulso: 15' st Akpa Akpro (doppio giallo). Ammoniti: Calci d'angolo: 4-4. Recupero: 1', 5'