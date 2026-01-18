0 a 0 tra Pro e Brescia dopo 45'

Pro Vercelli-Brescia
Marcatori
Formazioni:
Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran, Clemente, Marchetti, Furno; Iotti, El Bouchataoui, Huiberts,; Mallahi, Comi, A. Sow. A disposizione: Del Favero, Coccolo, Burruano, Coppola, Ronchi, O. Sow, Carosso, Pino, Regonesi. All. Santoni.
Union Brescia (3-5-2): Gori; Armati, Sorensen, Rizzo; Marras, Balestrero, De Francesco, De Maria, Boci; Cazzadori, Valente. A disposizione: Liverani, Damioli, Mercati, Cisco, Pilati, Fogliata, Lamesta, Silvestri, Cantamessa, Giani, Vesentini. All. Corini.
Arbitro, Gianluca Renzi di Pesaro
Ammoniti: Comi, El Bouchataoui della Pro Vercelli; Balestrero del Brescia;
Primo tempo
Applausi – dopo il minuto si silenzio per la morte di Rocco Comisso, patron della Fiorentina.
Si parte, con una stadio con centinaia di tifosi del Brescia, che punta alla B.
Sventagliata di 40 metri di El Bouchataoui che pesca Piran sulla destra; l'esterno si ferma e crossa di sinistro, testa di A. Sow, Gori para e blocca a terra.
Dopo i primi 12 minuti, partita molto combattuta, a ritmi elevati.
Gol annullato alla Pro Vercelli al quarto d'ora. Fallo in attacco e poi rete annullata ad A. Sow.
Ritmi meno sostenuti, adesso. Ammonito Comi. In mezz'ora unica parata dei due portieri: di Gori sul colpo di testa di A. Sow, nei primi minuti.
Comi crolla in area, Santoni si gioca la prima card. L'arbitro va al monitor, niente rigore.
Prima occassione-gol del Brescia, al 45': contropiede degli ospiti, la sfera arriva a Balestrero che entra in area ma, sebbene senza marcuture, spara un destro di piatto che sfuma sul fondo, alla sinistra di Livieri.
Ci Prova Furno a 2 dal termine con una botta dalla distanza: blocca Gori.
Ammonito El Bouchataoui.
Fine della prima frazione. Una Pro combattiva. Si dirà: ma i tiri, i gol? La risposta è semplice: la difesa del Brescia ha tamponato bene tutto o quasi, stessa cosa che si può dire per la retroguardia vercellese. Bene comunque A. Sow.
Secondo tempo
