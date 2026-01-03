Un guizzo nella nebbia di Burruano: la Pro Vercelli torna alla vittoria

Un guizzo nella nebbia di Burruano regala alla Pro Vercelli tre punti d'oro nella prima di ritorno al Piola contro la Pro Patria. Troppo preziosa la vittoria per soffermarsi sulle difficoltà che, altre contro i tigrotti, l'undici di Santoni ha palesato soprattutto a centrocampo e in fase di finalizzazione. Ci sarà tempo per lavorare: con un successo diventa tutto meno pesante. Dopo la debacle contro l'Arzignano, match delicato per la Pro Vercelli contro una Pro Patria penultima solo grazie alla maxi penalizzazione della Triestina. Una sfida che rievoca l'ultimo scontro playout vinto dai bianchi, nella prima uscita della Bridge Football come proprietaria del club. Allora giornata di sole e calda, oggi pomeriggio freddissimo con temperature di poco sopra lo zero e la nebbia ad accogliere le squadre in campo e rendere un po' complicata la visibilità. Forse sarebbe stato più opportuno posticipare l'orario alle 14.30. Ma si gioca con la Pro Vercelli schierata da Santoni con il classico 4-3-3 con poche "novità" rispetto alle ultime uscite. Haoudi e Burruano a centrocampo con Iotti, trio d'attacco con Comi inamovibile, supportato da Akpa Akpro e Asane Sow. Pro in bianco, Pro Patria in rosso, pallone giallo.

Pro Vercelli che inizia subito a presidiare la metà campo bustocca, ma lombardi che nei primi 4' collezionano due calci d'angolo (senza creare pericoli). 5': Dimarco cross insidioso: blocca Livieri. 10' Renelus servito in area da Bagatti calcia sul fondo. Bianchi che provano a fare la partita, tigrotti che controllano e si rendono minacciosi in ripartenza. Conclusi di Burruano, Carosso e Ferri che non creano allarmismi alle difese avversarie. Primo giallo per Masi (duro intervento su Comi con il braccio aperto). La Pro chiede la revisione per un possibile rosso. Resta in giallo e una card "sprecata" dalla Pro (difficile visti i precedenti che un arbitro cambi giudizio per un intervento duro ma non cattivo). Altro scontro duro a centrocampo con Comi a terra. Solo punizione per i vercellesi. Mezz'ora di freddo, nebbia e poco altro. Due squadre che stanno confermando i problemi con i quali hanno "chiuso" il girone d'andata. 33': revisione chiesta dalla Pro Patria per un possibile mani in area di Carosso. Anche in questo caso richiesta respinta con perdita. Si resta sullo 0-0. 41': Pro Vercelli vicinissima al vantaggio: Comi riceve palla sulla destra e centra per Iotti: perfetto inserimento di testa e risposta incredibile di Rovida che salva il risultato. 3' di recupero. Buon finale per l'undici di Santoni che produce qualche mischia e rimpallo nell'area bustocca. Finisce 0-0 sostanzialmente giusto.

Si ricomincia senza cambi nelle due formazioni. 1': punizione di Iotti: palla che sbuca in area ma è controllata da Rovida. 12': Pro Vercelli in vantaggio: Burruano! Pallone nell'area della Pro Patria, Comi calcia, la sfera rimpalla su Akpa Akpro e finisce a Burruano che da pochi passi batte Rovida: 1-0. La Pro Patria chiede l'Fvs per un possibile offside: gol convalidato e Pro Vercelli avanti. 25': calma anzi, nebbia piatta al Piola-Robbiano. Solo due cambi in casa Pro Patria. Mezz'ora superata con la Pro Vercelli avanti 1-0 e Santoni a gettare nella mischia Coppola per Comi. 35': Occasione per Akpa Akpro che, servito in area da Sow, a tu per tu con Rovida, calcia sul portiere in uscita. 39': Pro Patria pericolosa: palla nell'area vercellese di Giudici, Livieri esce, la difesa spazza in angolo. Dalla bandierina ancora Giudici tenta una rovesciata. Nessun problema. 42': ancora Giudici da fuori: palla alta. Due cambi in casa Pro: Marchetti e Rutigliano per gli ultimi minuti. 5' di recupero. 47' punizione dal vertice sinistro dell'area per la Pro Patria: forse l'ultimo pericolo. Angolo. 50': Rutigliano gestisce l'ultimo pallone: è finita. Pro Vercelli non bella ma vincente: in maniera "sporca" o a "corto muso" poco importa: tre punti fondamentali per ripartire dopo l'andata da dimenticare.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Clemente, Coccolo, Carosso (43' st Marchetti); Iotti, Burruano, Haoudi (17' st Huiberts); Akpa Akpro (43' st Rutigliano), Comi (34' st Coppola), A. Sow.

In panchina: Rosin, El Bouchataoui, Mallahi, Ronchi, Furno, Tarantola, O. Sow, Zacchera.

Allenatore: Santoni.



PRO PATRIA (3-4-1-2): Rovida; Mora, Masi, Travaglini; Giudici (44' st Citterio), Ferri, Schirò, Dimarco (23' st Orfei); Bagatti; Renelus (30' st Ganz), Mastroianni (23' St Udoh).

In panchina: Gnonto, Zamarian, Viti, Schiavone, Aliata, Auci, Galantucci, Ricordi.

Allenatore: Bolzoni.

ARBITRO: Maccorin di Pordenone.





RETI: 12' st Burruano

NOTE: Pomeriggio rigido. Spettatori nc. Ammoniti: Masi, Carosso. Calci d'angolo: 5-5 Recupero: 3',5'.