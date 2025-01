«Salvatore Vinci, un esempio per i giovani Carabinieri»

Nella mattinata di oggi, a San Giacomo Vercellese, a Vercelli e nella natìa Bidonì, in provincia di Oristano, si sono svolte cerimonie dedicate alla memoria dell’appuntato dei Carabinieri Salvatore Vinci, caduto nell’adempimento del dovere, mentre era impegnato nelle indagine seguite a una rapina a un furgone portavalori, in San Giacomo Vercellese, il 28 gennaio 1989.

Salvatore Vinci, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memoria, rimane per tutti i Carabinieri della zona, molti dei quali lo ricordano anche personalmente, un esempio di dedizione al dovere spinta fino all’estremo sacrificio della vita. Abitava a Vercelli, dove prestava servizio al Nucleo Operativo dell’allora Comando di Gruppo. Quel tragico giorno, Vinci, prontamente intervenuto a San Giacomo Vercellese subito dopo l’assalto a un furgone portavalori da parte di un gruppo di rapinatori, è stato attinto da numerosi colpi di arma da fuoco che ne hanno determinato la morte.

Vinci è ricordato per il coraggio, l’integrità e la dedizione che ha dimostrato quotidianamente con il suo lavoro. La sua memoria è stata onorata nel tempo con diverse intitolazioni di sedi istituzionali: nel 1993, la caserma di Arborio, nel 1999 la caserma della Stazione di Sorradile (OR) e nel 2014 il Comune di Vercelli ha ricordato Salvatore Vinci con l’intitolazione della via ove è ubicato il Comando Provinciale dei Carabinieri. Anche la Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Livorno Ferraris e di San Giorgio Canavese è intitolata alla Sua memoria.

Vinci non era solo un carabiniere valoroso, ma anche uomo di principi saldi, un marito e il padre affettuoso di una figlia di undici anni, un cittadino onesto sempre pronto a schierarsi dalla parte della giustizia e della legalità. La sua vita, sino all’ultimo istante, ne è stato un esempio. Il ricordo della sua determinazione e del suo sacrificio costituisce un faro soprattutto per i Carabinieri più giovani, che indossano la stessa uniforme.