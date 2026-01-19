Santoni: «Abbiamo ritrovato il bel gioco, che è il nostro punto di forza»

«Dopo il calo di dicembre, ma ci sta che una squadra giovane abbia alti e bassi, siamo tornati a essere “belli”» dice mister Santoni durante la conferenza stampa dopo il pareggio con Union Brescia.

Una partita bella, aperta. «Potevamo vincere, potevamo perdere, ma il risulta di parità è forse il più giusto. Ma è comunque un punto fatto con la seconda in classifica, una squadra che non c'entra niente con la serie C. Ci manca qualcosina davanti per “fare male” come, a tratti, han fatto loro».

«Negli ultimi minuti è subentrato un po' di nervosismo e così – dice ancora – non siamo riusciti ad approfittare della superiorità numerica».

«Dobbiamo migliorare – aggiunge sorridendo -, in settimana ci eravamo allenati a giocare con un uomo in meno, adesso dovremo allenarci per giocare al meglio quando, invece, siamo noi ad averlo l'uomo in più».

«Nei primi sessanta, settanta minuti abbiamo dimostrato di essere una squadra che se la può giocare con tutti. Certo, abbiamo attraversato un momento delicato, ma io credo che in questi casi occorre insistere sui punti di forza, che per noi era il gioco che, contro il Brescia, abbiamo ritrovato».