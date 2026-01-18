Buona partita e buon punto (0 a 0) per la Pro Vercelli con il Brescia

Pro Vercelli-Brescia 0-0
Formazioni:
Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran, Clemente (Coccolo dall'86'), Marchetti, Furno (Carosso dall'80'); Iotti, El Bouchataoui (Coppola dall'86'), Huiberts (Burruano dal 72'); Mallahi (O. Sow dall'80'), Comi, A. Sow. A disposizione: Del Favero, Coccolo, Burruano, Coppola, Ronchi, O. Sow, Carosso, Pino, Regonesi. All. Santoni.
Union Brescia (3-5-2): Gori; Armati, Sorensen, Rizzo (Mercati dal 66'); Marras ( Pilati dal 77'), Balestrero (Silvestri dal 66'), De Francesco (Lamesta dal 72'), De Maria, Boci; Cazzadori, Valente (Cisco dal 46'). A disposizione: Liverani, Damioli, Mercati, Cisco, Pilati, Fogliata, Lamesta, Silvestri, Cantamessa, Giani, Vesentini. All. Corini.
Arbitro, Gianluca Renzi di Pesaro
Ammoniti: Comi, El Bouchataoui, Clemente, Coccolo della Pro Vercelli; Balestrero Rizzo del Brescia; espulso Sorensen per fallo su Sow.
Primo tempo
Applausi – dopo il minuto di silenzio per la morte di Rocco Comisso, patron della Fiorentina.
Si parte, con una stadio con 1200 tifosi del Brescia, che punta alla B e che è come se giocasse in casa.
Sventagliata di 40 metri di El Bouchataoui che pesca Piran sulla destra; l'esterno si ferma e crossa di sinistro, testa di A. Sow, Gori para e blocca a terra.
Dopo i primi 12 minuti, partita molto combattuta, a ritmi elevati.
Gol annullato alla Pro Vercelli al quarto d'ora. Fallo in attacco e poi rete annullata ad A. Sow.
Ritmi meno sostenuti, adesso. Ammonito Comi. In mezz'ora unica parata dei due portieri: di Gori sul colpo di testa di A. Sow, nei primi minuti.
Comi crolla in area, Santoni si gioca la prima card. L'arbitro va al monitor, niente rigore.
Prima occassione-gol del Brescia, al 45': contropiede degli ospiti, la sfera arriva a Balestrero che entra in area ma, sebbene senza marcuture, spara un destro di piatto che sfuma sul fondo, alla sinistra di Livieri.
Ci Prova Furno a 2 dal termine con una botta dalla distanza: blocca Gori.
Ammonito El Bouchataoui.
Fine della prima frazione. Una Pro combattiva. Si dirà: ma i tiri, i gol? La risposta è semplice: la difesa del Brescia ha tamponato bene tutto o quasi, stessa cosa che si può dire per la retroguardia vercellese (bene la coppia Clemente-Marchetti). Bene comunque A. Sow.
Secondo tempo
Mallahi scappa – per la prima volta – a Rizzo, che lo stende. Giallo.
Colpo di testa di Balestrero, sul fondo, ma Liveri era ben piazzato.
Ammonito Sorensen per fallo su Sow, che sguscia da tutte le parti.
Ammonito Clemente. A 20 dal termine ancora nessuna sostituzione da parte di Santoni.
Primo cambio, minuto 72: dentroBurruano, esce Huiberts.
Brescia vicino al gol: Cisto dal limite, cotringe Livieri a una bella parata, sulla respinta Cazzadori, ben appostato, spreca tirando alto.
Brescia più pimpante con l'igresso in campo di Lamesta.
Ultimo quarto d'ora. Il Brescia cerca la vittoria.
77': espulso Sorensen, per fallo su Sow.
Tiro di Iotti, da dimenticare.
Entra Carosso al posto di Furno; ed entra O. Sow per Mallahi.
Carosso potrebbe tirare ma spreca, tirando alto.
Bella chiusura di Clemente, a centro area. Colto da crampi esce; ed esce anche El Bouchataoui. Dentro Coccolo e Coppola. Mancano 4 minuti più recupero.
Sette minuti di recupero.
Il Brescia, nonostante l'inferiorità numerica, attacca. Ammonito Coccolo.
Card per la Pro Vercelli per spintone di Lamesta in area ai danni di Comi. Niente.
Ultimi secondi, il Brescia attacca, palla a Cazzadori ma Livieri salva il risultato uscendo sui piedi del giocatore.
Minuto 101, il Brescia reclama un rigore. Arbitro al monitor... ma non si capisce perchè. Niente rigore.
Triplice fischio. Buona partita dei bianchi, buon punto.