Pro Vercelli: un punto (2 a 2) sul campo della Virtus Verona

Virtus Verona-Pro Vercelli 2-2

Cernigoi (VV) al 3'; Iotti (PV) al 49' e al 76'; Pagliuca (VV) all'83.

Formazioni:

Virtus Verona: Alfonso; Amadio, Munaretti, Ingrosso (Mancini dall'82'); Mastour (Fiorin dal 56'), Bassi, Zarpellon (Fanini dall'80'), Gatti, Saiani (Lerco all'80'; Fabbro (Pagliuca dell'80), Cernigoi. A disposizione: Scardigno, Sibi, Cielo, Lodovici, Fanini, Caia, Di Virgilio, Fiorin, Sebastiani, Mancini, Pagliuca, Cuel, Lerco, Odogwu, Ojeh. All. Fresco.

Pro Vercelli: Del Favero; Piran, Clemente, Marchetti, Furno (Carosso dall'89'); Rutigliano (Pino al 55'), Iotti, Burruano; Mallahi (O. Sow dall'89'), Comi, A. Sow (Akpa Akpro dal 58'). A disposizione: Rosin, Coccolo, Coppola, Ronchi, O. Sow, Carosso, Pino, Regonesi, Akpa Akpro. All. Santoni.

Arbitro: Recchia di Brindisi.

Ammoniti: Bassi della Virtus Verona; A. Sow della Pro Vercelli.

Primo tempo

Virtus Verona in vantaggio dopo 3 minuti: il centravanti Cernigoi riceve palla al limite, resiste a Clemente e, solo davanti a Del Favero, metto dentro da distanza ravvicinata col mancino: Virtus Verona-Pro Vercelli 1-0. Si comincia in salita. Approccio amaro per il portiere Del Favero che “ingoia” un gol – senza colpa alcuna - dopo soli 3' di gioco.

Gran rovesciata di Cernigoi al 7', palla alta.

Ancora Cernigoi, che impegna Del Favero da distanza ravvicinata.

Poi una rete annullata a Fabbro per fuorigioco ai padroni di casa: insomma la Virus domina.

Rovesciata, svirgolata però, di Comi su perfetto cross di Piran (bene i due terzini, per adesso, Furno e Piran).

Palla persa da Clemente (che non è in giornata, per ora), ma la V.Verona non riesce a concludere.

Ripartenza della Pro con Iotti (in gran forma, come sempre), palla a Rugliano, gran botta con deviazione, traversa.

Siamo alla mezz'ora.

Sassata di Fabbro dal limite, para con la punta delle dita Del Favero.

Girata di Fabbro, a lato.

Contropiede del Virtus Verona con Bassi, gran chiusura di Marchetti.

Mischia in area, gomito di Burruano (da distanza ravvicinata), rigore per la V. Verona allo scadere del primo tempo.

Santoni si gioca la card FVS, arbitro al monitor: niente rigore.

Secondo tempo

Pareggia la Pro al 49': cross di Mallahi, respinge la difesa, palla a Iotti che infila la porta difesa da Alfonso.

Due cambi per Santoni al 55': escono Rutigliano e A. Sow, dentro Pino e O. Sow.

Tiro sull'esterno della rete di Fiorin; bravo Del Favero a chiudere lo spazio dell porta.

La V.Verona reclama un penalty per una spalla-braccio di Comi. Arbitro al monitor FVS. Niente rigore.

Parata facile di Del Favero su tiro centrale di Fiorin.

Tiro di Iotti, improvviso, un po' velenoso ma non potente, il portiere della Virtus è in ritardo, la sfera però è anngolata e s'infila alla destra della porta della V. Verona: Pro Vercelli in vantaggio al 76'.

Perla di Pagliuca che con un destro a giro beffa Del Favero: 2 a 2 all'83.

Forcing della Virtus Verona, che vuole la vittorio.

Mancano 2 minuti più 6 di recupero. Escono Mallahi e Furno, dentro Carosso e o. Sow.

Bella partita, giusto il risultato: nessuna delle due squadre avrebbe meritato la sconfitta.