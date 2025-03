Giada Rossano e Alessandro Tonello, regina e generale del Carnevale di Cigliano

Dopo trentatre anni Cigliano ha incoronato la regina e il generale del carnevale 2025, si tratta rispettivamente di Giada Rossano e Alessandro Tonello. Sono loro che hanno legato la tradizione storica al presente, un fil rouge che non si è mai spezzato ed è sempre rimasto vivo nei ricordi dei ciglianesi. L’anteprima dell’evento è avvenuta con la reunion dei precedenti protagonisti, regine e generali di un tempo insieme per una serata speciale presso la Soms.

Venerdì scorso in municipio si è svolto il passaggio delle chiavi, consegnate dal sindaco Giorgio Testore. Evento suggellato dalla prima uscita pubblica avvenuta come in passato dal balcone municipale. Dopo la serata al polivalente (con le offerte devolute all’Associazione Ruote di Speranza per Greta) ieri mattina l’amarcord ha raggiunto l’apice con la sfilata dal rione Valentino a Piazza Matteotti. Tra due ali di folla il corteo ha percorso corso D’Annunzio e corso Umberto con Giada e Alessandro a bordo di una lussuosa carrozza e l'intervento della filarmonica ciglianese.. Una festa per tutti e che tutti attendevano. Oltre ai saluti del sindaco e del parroco Don Lorenzo Pasteris è intervenuto il presidente della provincia Davide Gilardino. I riflettori si sono poi spostati sulla fagiolata, il calderone ha regalato i famosi “fasoi”. Prima della distribuzione il presidente della Pro Loco Enzo Autino ha ricordato Melchiorre Prato per anni anima della manifestazione (mancato un anno fa). In conclusione pranzo alla Soms e arrivederci all’anno prossimo.