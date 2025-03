Banchini: «Buona prova, ma il nostro obiettivo era la vittoria»

Tra passato (Atalanta U23), presente Virtus Verona e futuro (Alcione). Così il mister della Pro Marco Banchini analizza lo 0-0 contro i rossoblù: "Ci prendiamo questo punto anche se, inevitabilmente, il nostro obiettivo era la vittoria. La prova dispendiosa di giovedì contro i neroazzurri si è fatta sentire; non a caso rispetto alla sfida contro gli orobici, inizialmente, ho cambiato qualche giocatore. Non a caso inserendo Schenetti ed Emmanuello abbiamo provato a gestire maggiormente la palla, perché la squadra aveva bisogno di correre un po' meno. Sul match abbiamo commesso qualche errore, ma in campo ho visto lo spirito giusto. La Virtus Verona è una buona squadra che siamo riusciti a contenere: abbiamo giocato con ordine gestendo il loro palleggio, solo nella ripresa, con l'ingresso di De Marchi siamo andati un po' in difficoltà, anche se non abbiamo mai rischiato. Anzi, abbiamo chiuso con tre attaccanti, a conferma della volontà di provare vincere, senza riuscirci, complici stanchezza e un po' di frenesia. Ora abbiamo qualche giorno per recuperare energie e qualche giocatore infortunato".



Alessandro Romairone è stata la spalla di Comi nell'attacco della Pro contro la Virtus: "Al di là del risultato, tornare titolare al “Piola” è stato bellissimo e, ancora di più provando ad aiutare la squadra. Occorre restare sempre uniti e pronti a dare il proprio contributo, perché c’è bisogno di tutti per raggiungere l'obiettivo: sia chi ha giocato meno, sia chi è stanco, per le tante partite ravvicinate. Il gruppo è unito, dobbiamo recuperare le energie per arrivare pronti alla sfida di sabato con l'Alicione nella quale dobbiamo fare punti. L’obiettivo finale è la salvezza, tutti dobbiamo dare una mano. Anch'io come i miei compagni duramente in settimana per farmi trovare pronto".