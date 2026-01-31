 / Pro Vercelli

Santoni: «Con il Novara non occorre essere "belli". Occorre la voglia di vincere»

«So bene quanto sia importante per la tifoseria questa partita».

Michele Santoni

Conferenza stampa prima dell'incontro col Novara, la parola al mister Michele Santoni.

Come tutti i derby sarà una partita diversa.

«È la partita più importante ed è anche una partita che si prepara (quasi) da sola. Chi l'ha già giocata, penso a Comi, Iotti, Clemente, sa bene cosa ci attende. Per una settimana non si pensa alla classifica o agli obiettivi stagionali. L'unico pensiero è vincere per dare così una gioia ai nostri tifosi.»

Che Novara sarà con l'ex in panchina, Dossena?

«Un Novara diverso da quello dell'andata. Giocheranno sull'intensità. Per diversi aspetti sono simili a noi (il 4-3-3 per esempio – ndr). Sarà una bella partita ma in partite come queste non serve esserlo, belli. Vincerà chi ha più voglia di vincere.»

Che ci dice dei nuovi acquisti, il mediano Clemente Perotti e il centrocampista?

«Si tratta due giovani di prospettiva, anche di qualità, non dimentichiamo che sono di scuola Juve, ma che si giocheranno comunque il posto. La nostra rosa comunque andava rafforzata».

