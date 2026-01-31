Santoni: «Con il Novara non occorre essere "belli". Occorre la voglia di vincere»

Conferenza stampa prima dell'incontro col Novara, la parola al mister Michele Santoni.

Come tutti i derby sarà una partita diversa.

«È la partita più importante ed è anche una partita che si prepara (quasi) da sola. Chi l'ha già giocata, penso a Comi, Iotti, Clemente, sa bene cosa ci attende. Per una settimana non si pensa alla classifica o agli obiettivi stagionali. L'unico pensiero è vincere per dare così una gioia ai nostri tifosi.»

Che Novara sarà con l'ex in panchina, Dossena?

«Un Novara diverso da quello dell'andata. Giocheranno sull'intensità. Per diversi aspetti sono simili a noi (il 4-3-3 per esempio – ndr). Sarà una bella partita ma in partite come queste non serve esserlo, belli. Vincerà chi ha più voglia di vincere.»

Che ci dice dei nuovi acquisti, il mediano Clemente Perotti e il centrocampista?

«Si tratta due giovani di prospettiva, anche di qualità, non dimentichiamo che sono di scuola Juve, ma che si giocheranno comunque il posto. La nostra rosa comunque andava rafforzata».