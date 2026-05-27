Provinciale della Cremosina: venerdì in funzione il tutor

Da venerdì 29 maggio sarà attivo l’autovelox sulla S.P. 76 della Cremosina. Lo rende noto la Provincia, ente che la compatenza sulla strada che collega Valduggia all'area del lago d'Orta.

«In accordo con l’amministrazione comunale di Valduggia, abbiamo deciso di installare il rilevatore del traffico su questo tratto purtroppo troppo spesso scenario di gravi incidenti. Fino all’abitato di Valduggia, così, il limite sarà ai 50 km/h», precisa in una nota Davide Gilardino, rpesdiente della Provincia.

Il rilevamento della velocità avverrà mediante il sistema tutor, che calcola la media oraria. «Alcuni tornanti si percorrono ai 30 km/h e se il limite di velocità fosse stato elevato ai 70 km/h, in alcuni tratti si sarebbero potute raggiungere velocità di 100 km/h vanificando, quindi, il senso della messa in sicurezza - aggiunge il presidente -. In questi giorni abbiamo tarato il sistema per confermare la necessità di questa misura che ricordo avere l'unico obiettivo di prevenire gli incidenti continui. La sicurezza è una priorità per l’amministrazione e finalmente andiamo a sanare una situazione pericolosa».