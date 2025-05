"Thalia", chatbot per l’orto sul balcone, primo al concorso "Nerd"

Le ragazze del Dipartimento di Informatica dell’ITI Faccio di Vercelli vincono il premio regionale del concorso nazionale “NERD? Non è Roba per Donne” con Thalia, il chatbot per l’orto sul balcone, un progetto digitale e sostenibile premiato da IBM per creatività, impatto ambientale e facilità d’uso.

Le studentesse Gaia Agrillo, Lisa Aguiari e Giada Panetta della classe quarta Informatica dell’ITI G.C. Faccio di Vercelli, giovedì 22 maggio hanno conquistato la vittoria regionale del concorso nazionale “NERD? (Non È Roba per Donne?)”, promosso da IBM Italia. Il riconoscimento è arrivato grazie al progetto Thalia, un chatbot pensato per aiutare chi desidera prendersi cura di un orto domestico sul balcone senza avere grandi competenze in giardinaggio.

Thalia si distingue per la sua interazione fluida e intuitiva, il linguaggio accessibile e la capacità di offrire consigli semplici su irrigazione, esposizione e stagionalità. L’obiettivo è promuovere uno stile di vita più sostenibile, rendendo il contatto con la natura possibile anche in contesti urbani.

La giuria ha apprezzato l’originalità e la qualità del progetto, sottolineando che Thalia promuove la tutela della biodiversità e si ispira all’Obiettivo 15 dell’Agenda 2030, dimostrando che anche piccoli gesti quotidiani possono contribuire al benessere del pianeta.

Il premio consiste nella partecipazione ad un workshop intensivo di tre giorni organizzato da IBM, un’immersione completa nel mondo digitale. Questa vittoria rappresenta un grande successo per l’ITI Faccio di Vercelli e conferma il valore dell’impegno delle ragazze nelle discipline STEM, dove creatività, innovazione e attenzione all’ambiente possono andare di pari passo. Quando la tecnologia fa fiorire il futuro.