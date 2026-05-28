Furgone rovesciato dopo l'urto con un autocarro

Incidente tra un furgone e un autocarro, intorno alle 16,30 di mercoledì 27 maggio, sull'autostrada A4 in direzione Milano, nel territorio comunale di Villarboit.

Dopo l'impatto uno dei due mezzi, il furgone, ha terminato il percorso capovolto su un fianco: per i soccorsi sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli e quella Volontaria di Santhià. All'arrivo dei Vigili del Fuoco gli occupanti erano fuori dei rispettivi mezzi, affidati alle cure del 118 che ha poi condotto i malcapitati in ospedale per le cure del caso. Il personale di viale dell'Aeronautica, invece, si è occupato della messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata.

Per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente è intervenuta la Polizia Stradale di Novara Est, competente per il tratto, mentre il personale della viabilità si è occupato della gestione del traffico.