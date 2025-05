Gioca lo sport a Cigliano: si comincia con Marco Camandona

Gioca lo sport a Cigliano è sulla rampa di lancio. Una festa dedicata allo sport ciglianese denso di avvenimenti.

Inizio il 29 maggio con la conferenza dell’alpinista Marco Camandona (di origini ciglianesi) che presenta il docufilm dal titolo “The beautiful mountain”. Camandona ha salito tutte le 14 vette più alte del pianeta, oltre gli ottomila metri, senza l’ausilio dell’ossigeno supplementare. Dal 2015 ogni sua spedizione è legata al progetto umanitario in Nepal. Nei giorni successivi presso il complesso di Via Moncrivello si alterneranno gli alunni dell’Istituto Comprensivo Don Evasio Ferraris, in collaborazione con le associazioni agonistiche ciglianesi. Sabato e domenica al via gli stand delle associazioni e delle società sportive. Durante la manifestazione servizio bar a cura della Pro Loco di Cigliano e servizio buffet a cura dell’associazione commercianti Cigliano imprendi. Sabato 31 maggio apericoncerto della Filarmonica Ciglianese.