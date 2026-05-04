Cigliano, soddisfatta la Pro Loco per Agricigliano

Agricigliano si conferma appuntamento di rilievo e fa il pieno di visitatori. (30 aprile, 1,2,3,maggio). Il mercatino ha convogliato numerose bancarelle che hanno occupato Corso Umberto. In Piazza Don Evasio Ferraris si sono riuniti i trattori e con loro anche i trattorini a pedali che hanno sfilato insieme a quelli reali fino a Piazza Varese per la benedizione.

Nel pomeriggio giochi per tutti, mentre si esibiva la Country Band i giovani del gruppo i Ciuchè hanno offerto allietato il pubblico con canti e balli a bordo del "carat dla festa". Come accennato il successo è stato strepitoso ed ha coinvolto, tra gli altri, il gruppo Alpini, i Circoli dei Ronchi e della Petiva e la Vapc. Soddisfazione per la Pro Loco che ha organizzato l’evento. In mattinata c’era stata la visita del presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino.