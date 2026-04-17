Da Italia-Germania 4-3 a Meroni, Bulgarelli...: calcio amarcord alla Soms di Cigliano

Calcio amarcord e non solo presso la SOMS di Cigliano. Domenica scorsa Giorgio Simonelli e Guido Michelone hanno presentato i loro libri “Vai piedone Vai” e “Calcio e cultura” in una gustosa panoramica sulla comunicazione e sul football di un tempo. Attimi che sono entrati nella vita e nel sociale dell’Italia, su tutti la partita del secolo Italia – Germania 4-3, poi Gigi Meroni, Giacomo Bulgarelli vittima incolpevole di Italia – Corea del Nord 0-1, l’Inter di Armando Picchi vittoriosa sul Real Madrid (3-1 e prima Coppa dei Campioni in bacheca) con Sandro Mazzola ad inseguire nel post gara Di Stefano ed invece fermato da Ferenc Puskas che gli ricorda di aver giocato contro suo padre. Aneddoti, gol, successi in Coppa dei Campioni dettati da Milan – Ajax 4-0, in cui Pierino Prati protagonista assoluto nel Milan del “paron” Rocco all’apogeo dei trionfi. Simpatico ed appropriato l’intermezzo musicale con i 60s Flowers che hanno proposto le melodie degli anni Sessanta.