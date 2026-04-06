Vasto incendio tra Cravagliana e Rimella

Impegnativo incendio, divampato nella serata di Pasqua, nella zona sopra Cravagliana. Ha due fronti: uno verso Rimella e l’altro verso Cravagliana stessa. Dopo una fase in cui i volontari e i Vigili del Fuoco sembravano aver avuto la megli, nella notte l'incendio si è riattivato. Attualmente sono schierate le squadre Aib e i Vigili del fuoco che operano da terra, mentre non possono devollare gli elicotteri a causa del fumo intenso, visibile da molto lontano. Le squadre stanno lavorando con attenzione, soprattutto sul fronte di Cravagliana, per evitare che le fiamme si avvicinino all'abitato.

L'assenza di precipitazioni e il vento forte dei giorni scorsi ha resto particolamente secco il sottobosco, favorendo il propagarsi del rogo.

(notizia in aggiornamento)