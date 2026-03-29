 / Cronaca

Cronaca | 29 marzo 2026, 09:34

Soccorso in casa in corso Salamano

Intervento dei Vigili del Fuoco

Soccorso in casa in corso Salamano

Intervento di soccorso, intorno alle 15,30 di sabato 28 marzo, in corso Salamano. La squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta per l'accesso a un appartamento all'interno del quale una persona, impossibilitata a muoversi, aveva bisogno di aiuto. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco, mediante l’utilizzo dell’autoscala, sono riusciti a trasportare una persona al piano strada,. affidandola poi ai sanitari del 118.

redaz

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore