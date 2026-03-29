Soccorso in casa in corso Salamano

Intervento di soccorso, intorno alle 15,30 di sabato 28 marzo, in corso Salamano. La squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli è intervenuta per l'accesso a un appartamento all'interno del quale una persona, impossibilitata a muoversi, aveva bisogno di aiuto. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco, mediante l’utilizzo dell’autoscala, sono riusciti a trasportare una persona al piano strada,. affidandola poi ai sanitari del 118.
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