Auto in un fosso, ma il conducente se ne va prima dell'arrivo dei soccorsi

Finisce fuoristrada sulla SP 24 tra i comuni di Costanzana e Asigliano ma, quando arrivano i soccorsi, l'automobilista se ne è già andato.

E' accaduto intorno alle 15,30 di martedì 24 marzo: quando la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di una autovettura finita fuori strada, non ha trovato alcuna persona coinvolta nel sinistro. L'intervento è valso alla sola messa in sicurezza del veicolo, mentre i Carabinieri si sono occupati di risalire al proprietario del mezzo e di ricostruire la dinamica dell'accaduto.