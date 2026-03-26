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Cronaca | 26 marzo 2026, 18:57

Auto in un fosso, ma il conducente se ne va prima dell'arrivo dei soccorsi

Insolito intervento nel pomeriggio di martedì, sulla provinciale 24

Auto in un fosso, ma il conducente se ne va prima dell'arrivo dei soccorsi

Finisce fuoristrada sulla SP 24 tra i comuni di Costanzana e Asigliano ma, quando arrivano i soccorsi, l'automobilista se ne è già andato. 

E' accaduto intorno alle 15,30 di martedì 24 marzo: quando la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di una autovettura finita fuori strada, non ha trovato alcuna persona coinvolta nel sinistro. L'intervento è valso alla sola messa in sicurezza del veicolo, mentre i Carabinieri si sono occupati di risalire al proprietario del mezzo e di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

redaz

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