Incendio in una mansarda, una persona in ospedale

Una persona è finita in ospedale, nella giornata di liunedì 23 marzo, dopo l'incendio che, partendo dal camino, ha interessato la mansarda di un'abitazione a Crova. L'allarme è scattato intorno alle ore 12,30: la squadra dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris con auto pompa serbatoio, una volontaria di Santhià con autopompa e autobotte e le squadre della centrale di Vercelli con utoscala, autobotte e il funzionario sono intervenute in via Bonifacio per l’incendio di un camino.

All’arrivo l’incendio si era esteso alla mansarda e al tetto dell’abitazione: l’intervento è valso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dello scenario. Il personale sanitario, a seguito di verifiche sul posto, ha poi portato una persona in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto la Polizia Locale di Crova e il personale del 118.