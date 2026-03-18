Sorpreso a scassinare i distributori automatici della scuola: denunciato

Il distributore automatico dell'istituto Ronco di Trino finisce nel mirino di uno scassinatore, sorpreso in flagranza con passamontagna e arnesi da scasso. Un episodio non nuovo, quello che ha interessato l'Alberghiero così come altre scuole di Trino, dove i Carabinieri hanno intensificato i controlli sul plesso.

Il controllo è scattato nella tarda serata dell’11 marzo, intorno alle 22,20. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato il giovane all'interno dell’Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Sergio Ronco di Trino. Il soggetto, dopo essersi introdotto furtivamente nella struttura, stava operando con il volto travisato da un passamontagna e utilizzava arnesi atti allo scasso per scardinare uno sportello di un distributore di snack e bevande. Al momento dell’intervento dei Carabinieri, il giovane era già riuscito ad asportare circa 67 euro in monete, di proprietà della società milanese che gestisce il servizio. L'intervento tempestivo dei militari ha permesso di recuperare l’intera refurtiva, già restituita alla società che gestisce le vending machine, interrompere l’azione criminosa e sequestrare il passamontagna e gli strumenti da scasso utilizzati per l’effrazione. Il giovane, di nazionalità marocchina, da poco maggiorenne e con precedenti di polizia, è stato identificato dai Carabinieri di Desana e deferito all'autorità giudiziaria per i reati di furto aggravato e possesso di strumenti atti allo scasso.

L'area era già stata teatro di furti analoghi, con scassi ai danni delle vending machine e il furto di dispositivi digitali destinati alla didattica. L’operazione dell’11 marzo fa seguito, infatti, ad altra del 23 dicembre in cui, sempre per furto verificatosi all’interno del medesimo istituto, erano state denunciate 4 persone.