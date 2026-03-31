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Cronaca | 31 marzo 2026, 13:00

Pulmino in fiamme a Borgosesia: sono 3 i veicoli coinvolti FOTO e VIDEO

Il mezzo svolgeva servizio navetta verso il centro della cittadina

Un pulmino destinato al servizio navetta verso il centro della cittadina valsesiana ha preso fuoco lungo la strada di Borgosesia, in via Angelo Ottone, nella frazione Bettole. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per soccorsi e le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso.

Stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero tre i veicoli coinvolti dalle fiamme, divampate per cause in fase di accertamento. Presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia locale, i Carabinieri e un’ambulanza. La strada è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori.

Al momento non si segnalano feriti e sul pulmino si trovava soltanto il conducente.

dal sito www.valsesianotizie.it

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