Cigliano, presentato il libro 25 aprile a 80 anni dalla liberazione - il contributo dei ciglianesi

Venerdì 4 aprile, presso la sala incontri della biblioteca (in una folta cornice di pubblico), è stato presentato il libro: 25 aprile a 80 anni dalla liberazione - il contributo dei ciglianesi. La storia della resistenza e della liberazione vista attraverso i fatti accaduti a Cigliano in quei tragici anni.

Dopo i saluti del sindaco Giorgio Testore, sono intervenuti: Raimonda Bresciani (assessore alla cultura del Comune di Cigliano) che ha illustrato i contenuti del volume, dalla lotta dei partigiani alle sofferenze degli internati ed al coraggio della popolazione, Giacomo Ferrari (presidente Anpi) ha ribadito l’importanza sociale e storica dell’associazione partigiani d’Italia, Giorgio Gaietta (presidente dell’Istituto per la storia della resistenza Vercelli-Biella-Varallo) ha ripercorso gli eventi che hanno condotto l’Italia al secondo conflitto mondiale, Enrica Ardissino (dirigente dell’Istituto comprensivo Don Evasio Ferraris) ha invece sottolineato l’impegno posto in atto dalla scuola sia per ricordare la Resistenza che per la divulgazione dell’educazione civica. Patrizia Roggero ha letto alcune poesie tratte dallo scritto oggetto dell’incontro; il libro è stato realizzato da Ermina Ardissino e Raimonda Bresciani con la collaborazione di Gianpaolo Arborio.