Nessun ferito nel pulmino "divorato" dalle fiamme: «Il servizio di trasporto proseguirà»

«Nessun ferito nell’incendio che stamattina ha distrutto completamente il bus navetta di Seso: questo è il dato essenziale, unito alla rassicurazione che il servizio continuerà a essere erogato senza interruzioni». Il sindaco Fabrizio Bonaccio e l’amministratore unico di Seso, Marisa Varacalli, intervengono dopo il rogo che ha distrutto il mezzo e danneggiato un'auto.

Dai primi rilievi di Vigili del Fuoco e Carabinieri, si sarebbe trattato di un banale corto circuito, che però ha prodotto la distruzione totale del mezzo, non elettrico, acquistato solo pochi mesi fa da Seso Ambiente e regolarmente sottoposto ai controlli previsti per garantire la normale operatività e sicurezza. Grazie alla prontezza di riflessi dell’autista l’incidente non ha prodotto danni a persone: «L’autista ha avvertito odore di fumo mentre stava rientrando a fine corsa, nel tratto della strettoia di Bettole – spiega Varacalli – ha quindi provveduto a fermarsi immediatamente nel parcheggio che si trova fuori Bettole, in direzione centro città; le fiamme si sono ben presto sprigionate e purtroppo una delle due autovetture che si trovavano nel parcheggio è stata coinvolta, mentre la seconda è stata messa prontamente in salvo dai soccorritori. Complimenti al nostro autista, Valentino Prioni, per la prontezza con cui ha reagito, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere più gravi. Abbiamo subito provveduto a contattare l’assicurazione – aggiunge Marisa Varacalli – sia per il nostro mezzo che per risarcire il proprietario dell’auto danneggiata dall’incendio. Già sono partite le operazioni per la sostituzione del pulmino, intanto nei prossimi giorni utilizzeremo due pulmini già nelle nostre disponibilità».

Dal canto suo, il sindaco Bonaccio vuol rassicurare gli utenti: «Nonostante la perdita di questo mezzo – spiega – non ci sarà alcuna ripercussione sul servizio navetta che il Comune garantisce tramite Seso: da domani riprenderà normalmente il circuito per portare i cittadini da un punto all’altro della città. Sono molto sollevato – aggiunge Bonaccio - per il fatto che non ci siano stati danni ai tanti utenti che quotidianamente usufruiscono di questi mezzi di trasporto. Ora si procederà il più rapidamente possibile per sostituire il mezzo con un altro di uguale capienza».