Tragico incidente a Granozzo, muore un 31enne di Robbio

Per ragioni ancora in fase di accertamento, nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio, si è verificato a Granozzo con Monticello al confine tra la provincia di Novara e Pavia, uno scontro tra un’auto e una moto, in direzione Confienza.

Nell’impatto ha perso la vita Luigi Ferrarello, operaio di 31 anni, residente a Robbio. Intorno alle 17, la vittima viaggiava su una Kawasaki 750 quando, per cause ancora in fase di accertamento, è entrata in collisione con una Toyota Yaris. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale del 118, che ha potuto solo constatarne il decesso.

Gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Cameriano stanno indagando per chiarire la dinamica esatta del tragico incidente.