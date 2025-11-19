Si accascia durante l'allenamento, 17enne soccorso a Valdilana: decisivo l'uso del defibrillatore

Attimi di paura al campo sportivo di Ponzone, dove un giocatore della Valdilana Biogliese, impegnato nel campionato di Juniores, è stato soccorso dal personale sanitario del 118. L'allarme è scattato poco prima delle 19 di ieri, 18 novembre, proprio nel comune di Valdilana.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane di 17 anni si è accasciato a terra dopo aver iniziato, da pochi minuti, la seduta di allenamento: sembra, infatti, che abbia accusato un arresto cardiocircolatorio. In quei momenti concitati, è risultato tempestivo e assolutamente decisivo l'utilizzo del defibrillatore presente nell'impianto sportivo, subito applicato al ragazzo dallo staff tecnico che l'ha continuamente assistito fino all'arrivo dell'ambulanza.

In seguito, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso e, al momento, si trova in prognosi riservata. Presenti anche i militari dell'Arma per gli accertamenti di rito.